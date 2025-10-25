Одна політична подія показала, як скоро закінчиться війна в Україні, – WSJ
- Росія відхилила заклик Дональда Трампа до негайного припинення вогню, бо Путін вірить у перемогу в Україні.
- Обидві сторони конфлікту продовжують боротьбу, роблячи ставки на виснаження ресурсів один одного.
- Війна, ймовірно, триватиме ще багато років.
Саміт Володимира Путіна і Дональда Трампа у Будапешті зірвався після того, як Росія відповіла відмовою на черговий заклик президента США до негайного припинення вогню. Очільник Кремля досі вірить, що може перемогти у війні, виснаживши меншого супротивника – Україну. Тим часом, Київ, попри усі труднощі, далекий від поразки. Це усе свідчить про те, що війна закінчитися нескоро.
Жодна зі сторін не здатна здійснити значний прорив на фронті найближчим часом. Тому супротивники роблять ставку на виснаження ресурсів один одного, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.
Скільки ще триватиме російсько-українська війна?
Так, Київ дедалі більше спирається на далекобійні удари по російських НПЗ – життєвому ресурсу військової машини Кремля. Стратегія України є дзеркальним відображенням стратегії Росії: "робити все можливе, щоб економіка Росії впала раніше, ніж українська, і водночас намагатися досягти через дипломатичні переговори того, чого не можна досягти на полі бою".
Лише час покаже, хто зламається першим у цій війні на виснаження, і скільки ще кровопролиття та руйнувань відбудеться до того моменту.
Колишній високопоставлений член адміністрації Зеленського сказав виданню, що війна, ймовірно, триватиме ще багато років, оскільки обидві сторони здатні продовжувати боротьбу. Війна завершиться, додав він, або крахом російського імперського проєкту, або зникненням незалежної України.
Як і чотири роки тому, цілі Росії в Україні залишаються незмінними – окупувати великі частини країни та встановити маріонетковий режим у Києві.
Попри попередні прогнози про крах через санкції та витрати на війну, російська економіка залишалася відносно стійкою упродовж років. Але, це не може тривати вічно, каже співробітниця Карнегі Росія-Євразія Центру Олександра Прокопова. Врешті–решт, Кремль не зможе закривати дірки у бюджеті – традиційними способами – через податки чи точкові скорочення витрат. Російській владі доведеться вдаватися до непопулярних рішень, які можуть стати тригерами для заворушень.
Однак у сприйнятті Путіна ризик закінчення війни перевищує – принаймні поки що – ризик внутрішніх заворушень.
Путіну не цікаво миритися, бо якщо він погодиться на щось, що не можна буде подати як перемогу вдома, це покаже його слабкість,
– каже Аліна Полякова, президентка та CEO Center for European Policy Analysis у Вашингтоні.
За її словами, багато людей навколо Путіна та Кремля хочуть його падіння. І щойно він проявить слабкість – це кінець для нього та його влади.
Чому новий раунд переговорів про мир в Україні зірвався?
- Восени Дональд Трамп вдався до різкої риторики щодо Росії. Він висловлював невдоволення Путіним і погрожував передати Україні далекобійні ракети.
- 16 жовтня російський диктатор зробив спробу "замирення" з американським колегою. Він ініціював з ним телефонну розмову. Політики домовилися про другу зустріч, яка мала відбутися у Будапешті.
- Як пишуть ЗМІ, Володимир Путін переконав Дональда Трампа не передавати Україні "Томагавки". Також диктатор висунув умову для "мирної угоди" – здача Києвом Донбасу.
- Американський президент, за даними медіа, під впливом Путіна намагався змусити Володимира Зеленського піти на здачу Донбасу, однак той відмовився. Зрештою, Дональд Трамп підтримав ідею припинення вогню. Він закликав сторони зупинити бої на лінії зіткнення, а потім вже домовлятися про території.
- Однак у Кремлі відмовилися від ідеї припинення вогню. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що завершення боїв по нинішніх лініях неприпустиме, бо "це залишить величезну частину України під владою нацистського режиму".
- Відмова Москви від припинення війни зірвала підготовку до зустрічі Трампа та Путіна.