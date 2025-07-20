Берлін планує купити Україні ракети для Patriot на мільярди євро, – німецька опозиціонерка

Очільниця ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що уряд Мерца планує купити придбати для України ракети для Patriot. За даними депутатки, ця допомога буде на суму близько 5 мільярдів євро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Аліси Вайдель в інтерв'ю виданню Tagesschau.

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Що відомо про закупівлю ракет Patriot для України від Німеччини?

Очільниця німецької ультраправої партії заявила, що уряд Фрідріха Мерца хоче купити ракети Patriot для України за 5 мільярдів євро.

Водночас вона не уточнила, чи йдеться лише про закупівлю ракет, чи ця сума також включає пускові установки та інше обладнання.

Варто зазначити, що партія "Альтернатива для Німеччини" є опозиційною партією до нинішньої коаліції ХДС/ХСС і СДПН. Партія AfD посіла друге місце на виборах у Німеччині. Водночас у травні 2025 року Федеральна служба захисту конституції Німеччини визнала "Альтернативу для Німеччини" екстремістською організацією.

До слова, раніше видання Bild писало, що перша ЗРК Patriot для України, фінансована Німеччиною, буде готова через 6 – 8 місяців. Берлін розглядає передачу однієї з установок з Бундесверу, щоб прискорити процес, але виробництво заміни займе роки.