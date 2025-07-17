Триває підготовка до швидкої передачі Україні систем Patriot, – командувач сил НАТО Гринкевич

Україні готуються швидко передати системи ППО Patriot. НАТО, своєю чергою, координує цей процес.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, якого цитує Reuters.

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Що сказав Гринкевич про Patriot для України

За словами Алексуса Гринкевича, триває підготовка до швидкого перекидання Україні додаткових систем ППО Patriot, оскільки країна зазнає одних із найважчих і наймасованіших російських атак за всю повномасштабну війну.

Підготовка триває, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі ракет Patriot. Мені дали вказівки – вивезти комплекси якомога швидше,

– сказав командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі на конференції в німецькому місті Вісбаден.

До слова, у Міноборони Німеччини заявили, що готові профінансувати передачу Україні двох комплексів Patriot для посилення ППО. Однак точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що 17 Patriot зможуть відправити в Україну дуже скоро. Водночас Трамп не уточнив, про що саме мовиться: про батареї чи компоненти системи.