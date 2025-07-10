"Ніхто не хоче з ними розлучатися": у США хочуть переконати союзників передати Україні Patriot

США хочуть переконати партнерів по НАТО, аби вони передали Україні системи ППО Patriot. Наразі жодна із цих країн не виявила такого бажання.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву державного секретаря США Марка Рубіо під час пресконференції 10 липня. Він наголосив на важливості передачі Україні цих систем.

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Низка країн має Patriot, але не хоче з ними розлучатися, – Рубіо

Рубіо зауважив, що Україна потребує додаткових систем Patriot. Вони є на озброєнні у кількох європейських країн, але "ніхто не хоче з ними розлучатися".

За словами держсека США, вони повинні це зробити, аби довести, що Україна є їхнім пріоритетом.

Зокрема, йдеться про Іспанію та Німеччину.

Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Patriot Україні, тому що є низка країн, які їх має, але ніхто не хоче з ними розлучатися,

– сказав Рубіо.

Окрім того, деякі країни замовили собі ці системи й невдовзі отримають їх.

Рубіо додав, що "було б чудово", якби хтось з цього переліку добровільно відклав свою партію та передав її Україні.

"Тому ми шукаємо креативні способи забезпечити їх цією оборонною зброєю, яка їм знадобиться", – підсумував Рубіо.

До слова, член Республіканської партії Борис Пінкус припустив, що допомогти Україні із Patriot може Німеччина, Франція, Швеція, Іспанія, Нідерланди.