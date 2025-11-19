США можуть дозволити продаж Україні ЗРК Patriot і обладнання до нього: мова і про секретне

Пізно ввечері 18 листопада стало відомо, що США схвалили можливий продаж Україні системи ППО Patriot. Важливо, що мовиться і про обладнання до цього зенітно-ракетного комплексу на понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва.

Яке обладнання до MIM-104 Patriot можуть передати США?

В дописі йдеться, що Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого продажу Україні системи протиповітряної оборони Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів. Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію, про що було повідомлено Конгрес.

Україна хотіла придбати таке:

товари та послуги, пов'язані з технічним обслуговуванням системи протиповітряної оборони PATRIOT, включаючи модернізацію пускових установок M901 до конфігурації M903 ;

; секретні та несекретні списки встановленого навантаження та списки дозволеного запасу для наземного допоміжного обладнання;

та списки дозволеного запасу для наземного допоміжного обладнання; інші необхідні послуги;

допоміжне обладнання;

запасні частини, підтримку, навчання та аксесуари;

інші пов'язані елементи логістики та підтримки програми.

Важливо! 105 мільйонів доларів – це попередня вартість. Фактична вартість у доларах буде нижчою – залежно від остаточних вимог, бюджетних повноважень та підписаних договорів купівлі-продажу, якщо та коли вони будуть укладені.

Американці навели також цікаві деталі щодо угоди. Головними підрядниками будуть RTX Corporation (розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія) та Lockheed Martin (розташована в Бетесді, штат Мериленд).

Щоб реалізувати цю запропоновану угоду, буде потрібно відрядження "приблизно 5 додаткових представників уряду США та 15 представників підрядника США до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для підтримки навчання та періодичних зустрічей".

"На даний момент уряд США не має інформації про будь-які компенсаційні угоди, запропоновані у зв'язку з цим потенційним продажем. Будь-які компенсаційні угоди будуть визначені в ході переговорів між покупцем та підрядником", – акцентують у повідомленні.

Зверніть увагу! Телеграм-канал In Factum указує, що модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903 підвищить сумісність із сучасними ракетами. Таким чином, модернізовані американцями системи Patriot матимуть функціональну можливість перехоплювати балістичні цілі.

Іще в дописі згадано про можливі ризики. Мовляв, Америка нічого не втрачає від можливої угоди. Запропонований продаж обладнання та підтримки не змінить основний військовий баланс у регіоні, а угода не матиме негативного впливу на боєготовність США.

Ба більше, запропонований продаж "сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Також там вважають, що продаж Україні Patriot покращить здатність нашої держави "протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши їй додаткове обладнання для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки з більш надійними місцевими можливостями забезпечення".

Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів і послуг у свої збройні сили,

– запевнили у США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський не раз говорив, що Україна готова придбати ЗРК Patriot, якщо союзники не хочуть передавати його просто так. Або ж позичити ці системи ППО в Європи.