Дональд Трамп готовий долучитися до зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським. Американський лідер порадив українському президенту укласти угоду з Росією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також Тепер усе залежить від Зеленського, – Трамп підбив підсумки зустрічі з Путіним

Чи можлива зустріч Зеленського, Трампа та Путіна?

Дональд Трамп не виключає, що його зустріч із Зеленським і Путіним може відбутись доволі скоро. Однак конкретних часових рамок президент США не назвав.

В інтерв'ю для Fox News Дональд Трамп розповів, що плануватиметься зустріч Росії та України, на якій мова йтиме про наступні кроки у поточному конфлікті та про укладання потенційної угоди про припинення вогню.

Зараз вони збираються організувати зустріч, мабуть, між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною,

– зазначив Дональд Трамп.

Коментуючи подальшу участь України та її партнерів у переговорах і мирному процесі, Трамп сказав, що європейські країни "мають трохи долучитися, однак все залежить від президента Зеленського".

Під час інтерв'ю Дональд Трамп також порадив Володимиру Зеленському укласти угоду про припинення війни. Американський лідер вважає, що сторони наразі мають "досить хороші шанси це зробити".

До слова, цього разу Володимира Зеленського не запросили на саміт Трампа і Путіна, що пройшов у п'ятницю, 15 серпня. Український президент цього тижня зустрічався з європейськими лідерами й разом з ними провів віртуальну зустріч із Дональдом Трампом.

Що відомо про зустріч Трампа і Путіна?

Увечері 15 липня літаки президентів Росії та США сіли на авіабазі в Анкориджі, де їх зустріли з почестями. Зустріч у форматі "3 на 3" відбувалася в закритому форматі. Президенти обговорили питання припинення війни в Україні, зокрема обмін територіями, мирну угоду та гарантії безпеки.

Після зустрічі Дональд Трамп дав розгорнуте інтерв'ю, в якому прокоментував зустріч. Також за підсумками саміту лідери США та Росії дали пресконференцію. Головні заяви з неї можна знайти в нашому матеріалі.