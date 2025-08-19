19 серпня, 15:06
Зокрема, зустріч з Путіним, – Стармер назвав прориви після зустрічі у Білому домі
Основні тези
- Володимир Зеленський 18 серпня зустрівся у Білому домі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
- Британський міністр Стармер каже, що зустріч у Білому домі призвела до прогресу у досягненні двох головних цілей.
У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп, Володимир Зеленський і європейські лідери мали спільну зустріч у Вашингтоні. Глава британського уряду Стармер назвав прориви після зустрічі у Білому домі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Путін готовий зустрітися із Зеленським, – Рубіо про підготовку до тристоронніх перемовин
Що каже Стармер про переговори в Білому домі?
Кір Стармер заявив, що зустріч у Білому домі між лідерами США та Європи призвела до прогресу у досягненні двох цілей.
- По-перше, за його словами, зустріч 18 серпня призвела до "прориву" щодо гарантій безпеки, що "забезпечить, що якщо буде мир… то ми його дотримуватимемося".
- По-друге, Стармер сказав, що незабаром відбудеться двостороння зустріч між Зеленським і Путіним, після чого відбудеться тристоронній саміт двох лідерів разом з Дональдом Трампом.
"Це справді важливо, бо це справжнє визнання принципу, що жодні рішення щодо України не можуть бути прийняті без України", – сказав Стармер у відео, опублікованому на X.
Що відомо про зустріч в Білому домі 18 серпня?
- В понеділок, 18 серпня, відбулася зустріч у Білому домі між президентами України та США.
- Після цього відбулася зустріч Трампа, Зеленського та групи лідерів.
- Відомо, що опісля перемовин Трамп повідомив, що телефонував президенту Росії Володимиру Путіну.
- Американський лідер повідомив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним – місце її проведення ще потрібно визначити. За його словами, після цього буде зустріч за участю трьох лідерів.
- Кремль же офіційно не підтверджував, що така зустріч відбудеться, а коментуючи розмову Путіна з Трампом в Москві заявили, що обговорювалося "підвищення рівня" переговорів України та Росії.