Що каже Стармер про переговори в Білому домі?

Кір Стармер заявив, що зустріч у Білому домі між лідерами США та Європи призвела до прогресу у досягненні двох цілей.

По-перше, за його словами, зустріч 18 серпня призвела до "прориву" щодо гарантій безпеки, що "забезпечить, що якщо буде мир… то ми його дотримуватимемося".

По-друге, Стармер сказав, що незабаром відбудеться двостороння зустріч між Зеленським і Путіним, після чого відбудеться тристоронній саміт двох лідерів разом з Дональдом Трампом.

"Це справді важливо, бо це справжнє визнання принципу, що жодні рішення щодо України не можуть бути прийняті без України", – сказав Стармер у відео, опублікованому на X.

Що відомо про зустріч в Білому домі 18 серпня?