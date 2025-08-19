Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что говорит Стармер о переговорах в Белом доме?

Кир Стармер заявил, что встреча в Белом доме между лидерами США и Европы привела к прогрессу в достижении двух целей.

Во-первых, по его словам, встреча 18 августа привела к "прорыву" по гарантиям безопасности, что "обеспечит, что если будет мир ... то мы его будем придерживаться".

Во-вторых, Стармер сказал, что вскоре состоится двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным, после чего состоится трехсторонний саммит двух лидеров вместе с Дональдом Трампом.

"Это действительно важно, потому что это настоящее признание принципа, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без Украины", – сказал Стармер в видео, опубликованном на X.

Что известно о встрече в Белом доме 18 августа?