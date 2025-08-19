Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что говорит Стармер о переговорах в Белом доме?
Кир Стармер заявил, что встреча в Белом доме между лидерами США и Европы привела к прогрессу в достижении двух целей.
- Во-первых, по его словам, встреча 18 августа привела к "прорыву" по гарантиям безопасности, что "обеспечит, что если будет мир ... то мы его будем придерживаться".
- Во-вторых, Стармер сказал, что вскоре состоится двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным, после чего состоится трехсторонний саммит двух лидеров вместе с Дональдом Трампом.
"Это действительно важно, потому что это настоящее признание принципа, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без Украины", – сказал Стармер в видео, опубликованном на X.
Что известно о встрече в Белом доме 18 августа?
- В понедельник, 18 августа, состоялась встреча в Белом доме между президентами Украины и США.
- После этого состоялась встреча Трампа, Зеленского и группы лидеров.
- Известно, что после переговоров Трамп сообщил, что звонил президенту России Владимиру Путину.
- Американский лидер сообщил, что начал подготовку к встрече между Зеленским и Путиным – место ее проведения еще нужно определить. По его словам, после этого будет встреча с участием трех лидеров.
- Кремль же официально не подтверждал, что такая встреча состоится, а комментируя разговор Путина с Трампом в Москве заявили, что обсуждалось "повышение уровня" переговоров Украины и России.