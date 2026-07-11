У Парижі союзники України обговорять, як захистити її від балістики: є 3 способи, – ЗМІ

У понеділок, 13 липня, у Парижі відбудеться засідання "Коаліції охочих". Очікується, що окрему сесію присвятять створенню європейської антибалістичної системи.

Участь у засіданні має взяти й президент України Володимир Зеленський. Про це Суспільному повідомили джерела у Єлисейському палаці.

Як союзники можуть допомогти Україні боротися з балістикою?

За словами спірозмовників, питання балістичної загрози розглядатиметься на 3 рівнях:

постачання Україні засобів та ракет-перехоплювачів із наявних запасів.Це Patriot, SAMP/T, а також інші системи, зокрема німецького виробництва;

промислова співпраця навколо систем, які вже існують.

створення нової системи на основі українського досвіду у сфері балістики та європейських технологій, яка доповнить чинні системи й посилить оборонні можливості.

Зауважимо, що обговорення антибалістичного захисту України відбудеться на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для Patriot. Через це українські сили ППО не можуть збивати російську балістику, і ворог цим користується.

Нагадаємо, що формат "Коаліції охочих" досі об'єднував 35 країн. Втім, їхня кількість зросте до 37. Адже до зустрічі у Парижі долучаться ще дві держави – Молдова та Північна Македонія.

Крім того, свою участь підтвердили 25 глав держав та урядів, очільник Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте.

За даними ЗМІ, на зустрічі у Парижі союзники обговорять подальші дії щодо посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію.