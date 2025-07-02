"Ніякої гри в піддавки не було": Лукашенко прокоментував розмову з Келлогом

Лукашенко розкрив більше деталей своєї зустрічі з спецпосланцем США Кітом Келлогом. Водночас Келлог зазначив, що мови про те, що він посприяє зупинці ударів України по Росії, не було.

Таку тезу поширили пропагандистські ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські пропагандистські ЗМІ.

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Про що говорили Келлог та Лукашенко

Келлог нещодавно прилетів до Білорусі та зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Як зазначалося, йшлося про просування мирного врегулювання в Україні.

Жодної гри в піддавки не було. Була гідна розмова. А потім, до чого тут піддавки? Це що нам принесе, якщо ми повзатимемо, як деякі трохи на захід від нас? Ні я, ніхто не повзаємо і не вимолюємо нічого. Ми здатні прогодувати себе. Ми ще не розучилися працювати,

– сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко розповів, що на переговорах насамперед обговорювалася ситуація у світі.

Він також додав, що те, що з ним говорять про ситуацію у світі означає, що вони "поважають його точку зору".

Після переговорів Лукашенко сказав, нібито Келлог пообіцяв попрацювати над тим, щоб Київ "не завдавав ударів по РФ". Він додав, що доніс до Вашингтона "позицію Росії щодо "українського врегулювання"".

На це вже відповів Келлог, заявивши, що не казав такого.

Я жодного разу не робив коментарів щодо продовження Україною війни поза межами повного припинення вогню,

– написав Келлог.

Він зазначив, що з Лукашенком, окрім припинення вогню, ніякі обмеження України не обговорювалися.