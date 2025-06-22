Він сподівався на підтримку у питанні закінчення війни Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Навіщо Келлог їздив до Лукашенка

За даними NYT, Келлог та Лукашенко вперше зустрілися за понад 5 років, і цей візит "ознаменував різкий поворот" від політики адміністрації експрезидента США Джо Байдена, яка намагалася ізолювати Білорусь шляхом посилення економічних санкцій.

Видання, посилаючись на слова речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, зазначило, що під час шестигодинних переговорів говорили про санкції проти Білорусі з боку США та Європи, війни в Україні та на Близькому Сході, відносини Білорусі з Росією та Китаєм.

Зазначається, що на тлі візиту Келлога постало питання про те, чи здатні США послабити партнерство між Лукашенком і Путіним. Нагадують, що саме таку мету мав ексдержсекретар Трампа Майк Помпео, коли зустрічався з Лукашенком у 2020 році.

Попри це, журналісти наголошують, що вищезгадані зусилля завдали невдачі вже через 6 місяців після того, як у серпні Олександр Лукашенко заявив про перемогу на президентських виборах у Білорусі й почав жорстоке придушення вуличних протестів.

Цілі Келлога менш амбітні, вони зосереджені не стільки на відокремленні Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенка у можливій мирній угоді між Росією та Україною,

– ідеться у матеріалі.

На думку колишнього дипломата Євросоюзу Балаша Ярабіка, який нещодавно був у Мінську, рішення американського президента Дональда Трампа направити свого спецпредставника до Білорусі "є серйозним дипломатичним оновленням".

За його словами, відповідні зусилля президента США Дональда Трампа засновані на визнанні Білорусі "як відповідного гравця в регіональній дипломатії" та відхиленні від попередньої зосередженості на репресивній диктатурі Білорусі.

Він сказав, що питання Білорусі більше не є моральною справою, а радше за все геополітичним викликом, зазначивши, що США та Білорусь нібито мають спільний інтерес у припиненні війни в Україні, яку розгорнула та веде Росія.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом у Мінську 21 червня. Білоруський диктатор сказав, що спецпредставник Дональда Трампа "наробив дуже багато шуму у світі" своїм приїздом.