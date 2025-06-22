Он надеялся на поддержку в вопросе окончания войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Зачем Кэллог ездил к Лукашенко

По данным NYT, Кэллог и Лукашенко впервые встретились за более 5 лет, и этот визит "ознаменовал резкий поворот" от политики администрации экс-президента США Джо Байдена, которая пыталась изолировать Беларусь путем усиления экономических санкций.

Издание, ссылаясь на слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, отметило, что во время шестичасовых переговоров говорили о санкциях против Беларуси со стороны США и Европы, войны в Украине и на Ближнем Востоке, отношения Беларуси с Россией и Китаем.

Отмечается, что на фоне визита Келлога встал вопрос о том, способны ли США ослабить партнерство между Лукашенко и Путиным. Напоминают, что именно такую цель имел экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео, когда встречался с Лукашенко в 2020 году.

Несмотря на это, журналисты отмечают, что вышеупомянутые усилия потерпели неудачу уже через 6 месяцев после того, как в августе Александр Лукашенко заявил о победе на президентских выборах в Беларуси и начал жестокое подавление уличных протестов.

Цели Келлога менее амбициозные, они сосредоточены не столько на отделении Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной,

– говорится в материале.

По мнению бывшего дипломата Евросоюза Балаша Ярабика, который недавно был в Минске, решение американского президента Дональда Трампа направить своего спецпредставителя в Беларусь "является серьезным дипломатическим обновлением".

По его словам, соответствующие усилия президента США Дональда Трампа основаны на признании Беларуси "как соответствующего игрока в региональной дипломатии" и отклонении от предыдущей сосредоточенности на репрессивной диктатуре Беларуси.

Он сказал, что вопрос Беларуси больше не является моральным делом, а скорее всего геополитическим вызовом, отметив, что США и Беларусь якобы имеют общий интерес в прекращении войны в Украине, которую развернула и ведет Россия.

Напомним, Александр Лукашенко встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом в Минске 21 июня. Белорусский диктатор сказал, что спецпредставитель Дональда Трампа "наделал очень много шума в мире" своим приездом.