Такой тезис распространили пропагандистские СМИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские пропагандистские СМИ.

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О чем говорили Кэллог и Лукашенко

Кэллог недавно прилетел в Беларусь и встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как отмечалось, речь шла о продвижении мирного урегулирования в Украине.

Никакой игры в поддавки не было. Был достойный разговор. А потом, при чем тут поддавки? Это что нам принесет, если мы будем ползать, как некоторые немного западнее нас? Нет я, никто не ползаем и не вымаливаем ничего. Мы способны прокормить себя. Мы еще не разучились работать,

– сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах прежде всего обсуждалась ситуация в мире.

Он также добавил, что то, что с ним говорят о ситуации в мире означает, что они "уважают его точку зрения".

После переговоров Лукашенко сказал, якобы Келлог пообещал поработать над тем, чтобы Киев "не наносил удары по РФ". Он добавил, что донес до Вашингтона "позицию России по "украинскому урегулированию"".

На это уже ответил Келлог, заявив, что не говорил такого.

Я ни разу не делал комментариев о продолжении Украиной войны за пределами полного прекращения огня,

– написал Келлог.

Он отметил, что с Лукашенко, кроме прекращения огня, никакие ограничения Украины не обсуждались.