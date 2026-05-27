Якщо Україна виконає вимогу: в Угорщині сказали, коли Мадяр зустрінеться у Зеленським

В Угорщині повідомили, що можливість зустрічі між прем'єр-міністром Петером Мадяром та президентом України залежить від виконання Києвом вимог Будапешта. Йдеться насамперед про врегулювання питань, пов'язаних із становищем угорської меншини в Україні.

Про це під час пресконференції заявили речники угорського уряду, передає угорська служба Euronews.

За яких умов може відбутись зустріч Мадяра та Зеленського?

Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні,

– заявили представники уряду.

Разом із тим вони заявили, що щодо цього питання наразі тривають технічні переговори і можливість зустрічі на вищому рівні з'явиться, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.

Зауважимо, що останніми тижнями угорська сторона активно обговорює можливу зустріч Мадяра та Зеленського, називаючи місто Берегове на Закарпатті можливим майданчиком для перемовин.

Раніше новий прем'єр Угорщини заявляв, що прагне, аби українська влада надала угорській меншині більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. Мовляв, Будапешт погодиться на відкриття першого переговорного кластера лише за умови забезпечення прав угорської меншини в Україні. Мадяр назвав це принциповим питанням через верховенство права та демократії.