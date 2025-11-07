Орбан має зустрітись з Трампом: він вимагатиме кілька підступних речей

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан 7 листопада зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі. Низка ЗМІ повідомляли, що він підготував енергетичну угоду й спробує пояснити, чому його країна не може відмовитися від російської нафти.

Крім цього, Орбан нібито обговорить війну в Україні й можливу зустріч Путіна і Трампа. Як зауважив в ефірі 24 Каналу спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, угорський політик має свої цілі на переговори.

З яким хитрим планом їде Орбан?

Угорщина вже зверталася до Трампа з проханням зробити виняток щодо російської нафти, на яку США наклали санкції. Втім американський лідер відмовив.

Ба більше, Угорщина встигла посваритися з Хорватією – своїм історичним партнером. Однією з причин є політичні амбіції Орбана, який мріє про відродження "великої Угорщини", до якої колись входила частина хорватських земель,

– зауважив Юрій Богданов.

До того ж через Хорватію проходить низка нафтопроводів, які заживляють нафтою Австрію та Чехію. Ці країни добре почуваються без російської сировини. Хорватія запропонувала Угорщині таке ж рішення – постачати нафту через Адріатичне море.

"Але Орбан це відкидає, бо ця труба не дозволяє йому капіталізувалися і корумпуватися. Тому він намагатиметься відмовити від цього Трампа. А зустріч президентів Росії та США йому дуже потрібна, щоб підвищити власну політичну вагу", – підкреслив Юрій Богданов.

До слова! Володимир Зеленський звернувся до Угорщини з проханням не перешкоджати допомозі України. За його словами, якщо Орбан не хоче нас підтримувати, то тоді нехай не блокує цей процес від інших країн.

Орбан розуміє, що програє вибори своєму колишньому соратнику Петру Мадяру, тому йому необхідно показати себе великим геополітичним лідером. Але постає питання, чи готовий Путін до переговорів. Поки він не виявляє таких бажань.

Навіть у США підтверджують, що росіяни не хочуть відмовлятися від своїх умов. Відповідно зустріч неможлива, тому, скоріш за все, варіант з переговорами у Будапешті взагалі відпав.

Що відомо про зустріч Орбана та Трампа?