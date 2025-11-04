Безглузда війна має закінчитись, – посол США при НАТО розповів, про що спілкувався із Зеленським

Посол США при НАТО під час свого першого візиту до Києва зустрівся із Володимиром Зеленським і заявив про необхідність завершити "безглузду війну". Водночас Вітакер запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у закупівлі зброї через ініціативу PURL.

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив у своєму дописі, що мир, досягнутий завдяки зусиллям Трампа, є єдиним можливим шляхом, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про візит Вітакера в Україну?

Метью Вітакер здійснив свій перший візит до Києва, під час якого він зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Дипломат зазначив, що під час розмови висловив думку про необхідність якнайшвидшого завершення цієї війни.

Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися та що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед,

– підкреслив Вітакер.

У межах візиту делегація НАТО на чолі з послом також провела зустріч із міністром оборони України Денисом Шмигалем. Обговорювали подальшу співпрацю та підтримку України у сфері безпеки.

Раніше Вітакер заявляв, що до кінця 2025 року ініціатива PURL, яка спрямована на закупівлю американської зброї для України, може залучити ще близько двох мільярдів доларів. Він також додав, що Дональд Трамп й надалі стежитиме за дотриманням санкцій проти Росії, запроваджених його адміністрацією.

Що відомо про ініціативу PURL та як вона виконується?