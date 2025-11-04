Бессмысленная война должна закончиться, –посол США при НАТО рассказал, о чем общался с Зеленским
- Посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским, подчеркнув необходимость завершения войны.
- Уитакер заверил, что США продолжат поддерживать Украину в закупке оружия через инициативу PURL и обсудил дальнейшее сотрудничество с министром обороны Украины.
Посол США при НАТО во время своего первого визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским и заявил о необходимости завершить "бессмысленную войну". В то же время Уитакер заверил, что США продолжат поддерживать Украину в закупке оружия через инициативу PURL.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил в своем посте, что мир, достигнутый благодаря усилиям Трампа, является единственным возможным путем, сообщает 24 Канал.
Что известно о визите Уитакера в Украину?
Мэтью Уитакер совершил свой первый визит в Киев, во время которого он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломат отметил, что во время разговора высказал мнение о необходимости скорейшего завершения этой войны.
Я выразил мнение, что эта бессмысленная война должна закончиться и что мир, достигнут благодаря усилиям президента Трампа, является единственным возможным путем вперед,
– подчеркнул Уитакер.
В рамках визита делегация НАТО во главе с послом также провела встречу с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Обсуждали дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины в сфере безопасности.
Ранее Витакер заявлял, что до конца 2025 года инициатива PURL, которая направлена на закупку американского оружия для Украины, может привлечь еще около двух миллиардов долларов. Он также добавил, что Дональд Трамп и в дальнейшем будет следить за соблюдением санкций против России, введенных его администрацией.
Что известно об инициативе PURL и как она выполняется?
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместная инициатива США и НАТО, направлена на ускоренные поставки вооружения Украине. Страны-партнеры этой программы добровольно покупают необходимое оружие, а НАТО координирует процесс ее доставки.
Сейчас эту инициативу поддержало 20 союзников НАТО. Великобритания и Франция пока еще не сделали свой вклад, а Италия заявила о готовности присоединиться к группе союзников, хотя ранее была против этого.
До конца 2025 года фонд собрал более 2 миллионов долларов. Среди стран, которые уже оказали финансовую поддержку – Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада.