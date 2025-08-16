Донька Кіта Келлога обурилася тим, що американські військові стелили для Путіна червону доріжку
- В Анкориджі перед Путіним розстелили червону доріжку.
- Меган Моббс, донька спецпредставника Трампа з питань України, висловила обурення.
В Анкориджі 15 серпня Володимира Путіна зустріли з почестями. Зовсім не заслуженими, як для воєнного злочинця, оголошеного у розшук міжнародним судом.
Від літака до місця зустрічі з Трампом російський диктатор йшов червоною доріжкою. Її розстелили американські військові, передає 24 Канал.
Як донька Келлога відреагувала на прийом Путіна в Анкориджі?
Меган Моббс обурило те, що червону доріжку перед Путіним доручили розстеляти американським солдатам у формі. Донька спецпредставника Трампа з питань України заявила, що автор цієї ідеї має понести відповідальність.
Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має нести наслідки,
– написала Меган у соцмережі "Х".
До слова, Кіт Келлог не брав участі у саміті на Алясці. Його не захотіли там бачити росіяни, бо вони вважають, що той симпатизує Україні.