Президент Китаю Сі Цзіньпін не збирається міняти свій геополітичний курс, який виробив за останні 3 роки. Він продовжує публічно заперечувати допомогу Росії, але насправді її надає.

У Пекіні ретельно вивчають санкції у момент їхнього запровадження. Втім, як зауважив в ефірі 24 Каналу доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Дмитро Єфремов, після цього країна шукає механізми, щоб їх обійти.

Яка роль Китаю у війні?

Китай не надає прямої військової підтримки, але постачає товари подвійного призначення. Завдяки його допомозі, зокрема високим обсягам торгівлі, Росії вдається підтримувати свою економіку на плаву.

Ще один цікавий факт – це розширення обсягів постачання природних ресурсів із Росії в Китай, насамперед мовиться про енергетичні. Є ознаки, що відбулися певні зрушення. Китайці увійшли в складне положення росіян і розширюють можливості для торгівлі, збільшуючи закупівлі,

– пояснив Дмитро Єфремов.

Наскільки радикально це відбувається – ми поки не знаємо. Але вочевидь такі домовленості є, про що свідчить рух танкерного флоту з контрольованої Росією частини Північного Льодовитого океану в бік китайських портів. Це робиться для того, щоб вивантажувати не лише нафту, але також і зріджений природний газ.

Про що говорив Путін і Сі у Китаї?