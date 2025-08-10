Марк Рютте заявив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна значною мірою продемонструє, чи серйозно Путін налаштований на мир. Генеральний секретар НАТО вважає, що американський лідер влаштує перевірку своєму російському колезі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що сказав Рютте щодо намірів Трампа стосовно Путіна?

Марк Рютте в етері телеканалу ABC News зазначив, що саміт Путіна та Трампа в Алясці покликаний допомогти припинити війну Росії з Україною.

Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни…

– заявив генсек НАТО.

Рютте також сказав, що, на його думку, американський лідер готовий тиснути на президента Росії щодо припинення жорстокої війни проти України.

"Я справді вірю, що президент Дональд Трамп хоче покласти цьому край. Він хоче покласти край жахливим втратам життів. Він хоче покласти край жахливій шкоді, яка завдається інфраструктурі в Україні. Так багато людей втрачають життя. Так багато шкоди завдається", – каже нідерландський політик.

Марк Рютте також додав: "Ми бачили, як президент Трамп чинить неймовірний тиск на Росію".

Генеральний секретар НАТО зауважив, що розглядає зустріч президентів США та Росії на Алясці як вагому відправну точку, але погодився, що жодна мирна угода неможлива без України або без врахування довгострокової безпеки та незалежності України.

Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє,

– сказав Рютте.

Він також додав, що Україна не повинна мати обмежень щодо чисельності своїх військових в армії.

До слова, раніше Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Володимиром Путіним запланована на 15 серпня 2025 року у штаті Аляска. Російська сторона також підтвердила факт зустрічі.