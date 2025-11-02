США скасували зустріч президента Дональда Трампа в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним. В ЗМІ розповіли, що кажуть про скасування зустрічі в російському МЗС.

Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також ЦРУ і Держдеп США не можуть визначити, чи готовий Путін до переговорів, – WSJ

Що кажуть в Росії про скасування зустрічі Трампа і Путіна?

В ВВС пишуть, що у виданні "Комерсант" повідомили, що ж кажуть у МЗС Росії щодо скасування зустрічі Путіна та Трампа в Будапешті.

Як розповіло виданню джерело в російському МЗС, Дональд Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті не через посилення позиції Кремля щодо питання припинення війни, пред'явленого в російському "меморандумі щодо України".

Про те, що в цьому документі містилися "максималістські вимоги", які зробили в очах Трампа марною зустріч із Путіним, писала Financial Times. Відповідно до їхньої інформації, після отримання меморандуму та телефонної розмови Рубіо та Лаврова держсекретар США заявив про неготовність Москви до переговорів.

Як стверджує співрозмовник "Комерсанта", меморандуму після розмови президентів не було, а "був лише неофіційний документ із фіксацією позицій, який Москва відправила до Вашингтона ще до дзвінка Трампа та Путіна 16 жовтня" (саме після нього Трамп оголосив про плани зустрітися у Будапешті).

Вказується, що там було зафіксовано позицію, заявлену Путіним ще в Анкориджі, вона не змінювалася, про що стверджувало джерело газети.

Тому "російський документ ніяк не міг спричинити зрив зустрічі в Будапешті" – так резюмувало видання пояснення свого джерела. Проте, що ж стало причиною скасування будапештського саміту, він не повідомив.

Трамп і Путін могли зустрітися в Угорщині: основне