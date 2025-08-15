В п'ятницю, 15 серпня, повинна відбутися зустріч Трампа та Путіна. Перед самітом з лідером США російський диктатор прибув до Магадану.

Звідти глава Кремля вирушить на Аляску. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують речника Путіна Дмитра Пєскова.

Що відомо про поїздку Путіна в Магадан?

Пєсков заявив, що очільник Кремля прибув до Магадану, де відвідає низку об'єктів та поспілкується з губернатором Сергієм Носовим.

За його словами, у Магадані Путін "відвідає промислове підприємство та зустрінеться з губернатором, після чого відправиться на Аляску, де відбудеться російсько-американський саміт".

Телеграм-канали поширюють кадри, на якому видно кортеж, в якому, як зазначають на відео, Путін їде в Магадан.

Путін приїхав в Магадан: дивіться відео

До слова, інші учасники російської делегації почали прибувати до американського штату. Зокрема на Аляску вже приїхали глава МЗС Росії Сергій Лавров та посол у США Олександр Дарчієв.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа з Путіним відбудеться в місті Анкоридж штату Аляска.

Участь у переговорах з російської сторони візьмуть:

очільник МЗС Сергій Лавров;

радник Путіна Юрій Ушаков;

міністр оборони Андрій Бєлоусов;

ключовий перемовник та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;

міністр фінансів Антон Сілуанов.

За словами Ушакова, переговори Путіна та Трампа у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".