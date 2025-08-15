Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на росЗМІ. Про те, чи прибув цими літаками на Аляску і Володимир Путін, поки що невідомо.

Читайте також Друга зустріч із Путіним та Зеленським буде важливіша, – Трамп

Що відомо про російські літаки на Алясці?

Приблизно о 2 ночі (за київським часом) 15 серпня росіяни повідомили, що літак спеціального льотного загону "Росія" Іл-96-300, що раніше вилетів з московського аеропорту "Внуково" – вже прибув до Анкориджа на Алясці.

Невдовзі після цього помічник Путіна Кирило Дмитрієв опублікував у мережі фото з Аляски.

Згодом росіяни повідомили, що на Алясці приземлився ще один їхній літак.

Також стало відомо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров та посол у США Олександр Дарчієв прибули туди на переговори з Дональдом Трампом та американською делегацією.

Нагадаємо, під час зустрічі на Алясці між президентами США та Росії відбудуться переговори за формулою "5 на 5". Сполучені Штати представлятимуть Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, а також міністр фінансів Скотт Бессент.

Щодо Росії, то від них на перемовинах будуть Володимир Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.