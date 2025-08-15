Звідти глава Кремля вирушить на Аляску. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують речника Путіна Дмитра Пєскова.
Що відомо про поїздку Путіна в Магадан?
Пєсков заявив, що очільник Кремля прибув до Магадану, де відвідає низку об'єктів та поспілкується з губернатором Сергієм Носовим.
За його словами, у Магадані Путін "відвідає промислове підприємство та зустрінеться з губернатором, після чого відправиться на Аляску, де відбудеться російсько-американський саміт".
Телеграм-канали поширюють кадри, на якому видно кортеж, в якому, як зазначають на відео, Путін їде в Магадан.
Путін приїхав в Магадан: дивіться відео
До слова, інші учасники російської делегації почали прибувати до американського штату. Зокрема на Аляску вже приїхали глава МЗС Росії Сергій Лавров та посол у США Олександр Дарчієв.
Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа з Путіним відбудеться в місті Анкоридж штату Аляска.
Участь у переговорах з російської сторони візьмуть:
- очільник МЗС Сергій Лавров;
- радник Путіна Юрій Ушаков;
- міністр оборони Андрій Бєлоусов;
- ключовий перемовник та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;
- міністр фінансів Антон Сілуанов.
За словами Ушакова, переговори Путіна та Трампа у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".