Оттуда глава Кремля отправится на Аляску. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют представителя Путина Дмитрия Пескова.
Что известно о поездке Путина в Магадан?
Песков заявил, что глава Кремля прибыл в Магадан, где посетит ряд объектов и пообщается с губернатором Сергеем Носовым.
По его словам, в Магадане Путин "посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, после чего отправится на Аляску, где состоится российско-американский саммит".
Телеграм-каналы распространяют кадры, на котором видно кортеж, в котором, как отмечают на видео, Путин едет в Магадан.
Путин приехал в Магадан: смотрите видео
К слову, другие участники российской делегации начали прибывать в американский штат. В частности на Аляску уже приехали глава МИД России Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев.
Напомним, встреча Дональда Трампа с Путиным состоится в городе Анкоридж штата Аляска.
Участие в переговорах с российской стороны примут:
- глава МИД Сергей Лавров;
- советник Путина Юрий Ушаков;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- ключевой переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;
- министр финансов Антон Силуанов.
По словам Ушакова, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5".