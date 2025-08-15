Оттуда глава Кремля отправится на Аляску. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют представителя Путина Дмитрия Пескова.

Смотрите также Другого варианта уже не остается: как Трамп реально может надавить на Россию

Что известно о поездке Путина в Магадан?

Песков заявил, что глава Кремля прибыл в Магадан, где посетит ряд объектов и пообщается с губернатором Сергеем Носовым.

По его словам, в Магадане Путин "посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, после чего отправится на Аляску, где состоится российско-американский саммит".

Телеграм-каналы распространяют кадры, на котором видно кортеж, в котором, как отмечают на видео, Путин едет в Магадан.

Путин приехал в Магадан: смотрите видео

К слову, другие участники российской делегации начали прибывать в американский штат. В частности на Аляску уже приехали глава МИД России Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев.

Смотрите также Трамп обещает "очень суровые" последствия для России, если Путин не согласится прекратить огонь, – CNN

Напомним, встреча Дональда Трампа с Путиным состоится в городе Анкоридж штата Аляска.

Участие в переговорах с российской стороны примут:

глава МИД Сергей Лавров;

советник Путина Юрий Ушаков;

министр обороны Андрей Белоусов;

ключевой переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;

министр финансов Антон Силуанов.

По словам Ушакова, переговоры Путина и Трампа в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5".