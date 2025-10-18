Майбутній саміт президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна у Будапешті викликав суперечливі реакції в Росії та Україні. Деякі громадяни сподіваються на поступ у мирному процесі, проте більшість сумнівається у швидкому прориві.

Лідери домовилися провести зустріч в угорській столиці «найближчими тижнями». Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Які очікування від саміту Трампа і Путіна?

"Коли Трамп і Путін зустрінуться, я не думаю, що щось буде досягнуто швидко", – сказав агентству Associated Press 36-річний москвич Артем Кондратов.

Він нагадав, що під час попередньої зустрічі на Алясці у серпні Путін не поступався, а три раунди переговорів у Стамбулі завершилися безрезультатно.

Так, можливо, буде певний прогрес в Угорщині щодо обміну полоненими чи повернення дітей, але конкретних рішень найближчим часом чекати не варто,

– додав він.

Інший москвич, 58-річний Олександр Федотов, навпаки налаштований оптимістично: "Трамп не просто так їде до Європи. Це велика поїздка для нього. Думаю, що прогрес буде".

Понад три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та понад десяти років після анексії Криму багато хто втомився від війни.

"Я бажаю всім добра та миру. Ми всі цього чекаємо, всі росіяни цього хочуть", – сказала 55-річна Світлана із Севастополя.

У Києві настрої більш стримані.

Від жодної з цих зустрічей немає жодних очікувань, бо попередні показали, що вони непродуктивні. Трамп чітко показав свою позицію. Він не за Україну,

– заявила військова медикиня Марічка Фартушна.

Український ветеран Іван Балацький переконаний, що, незважаючи на дипломатичні маневри, США повинні підтримувати Україну:

"Ми показали всьому світу, що готові боротися до кінця. І ми очікуємо підтримки від наших друзів – американців", – зазначив він.

В етері 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко висловив думку, що Путін не боїться, що переговори з Трампом через його атаки по Україні можуть зірватися, бо точно знає, що цього не станеться, адже у США є інтерес до їх проведення.

Путін і Трамп планують зустрітися у Будапешті