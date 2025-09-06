Путін дав задню: Фіцо каже, що очільник Кремля готовий зустрітися із Зеленським "деінде"
- Фіцо переконує, що Путін зацікавлений у переговорах із Зеленським, і навіть готовий зустрічатися в Москві.
- Зеленський також висловив готовність до зустрічі з Путіним.
Фіцо вважає, що і Путін, і Зеленський розуміють необхідність зустрічі.
2 вересня Роберт Фіцо зустрівся із Путіним у Пекіні, а вже 5 вересня провів двосторонні переговори із Володимиром Зеленським в Ужгороді. Словацький прем'єр розкрив, як український і російський лідери ставляться до зустрічі один з одним.
У радіоефірі "Суботні діалоги" на Словацькому радіо Роберт Фіцо зазначив, що нібито очільник Кремля зацікавлений у переговорах з українським лідером, передає 24 Канал із посиланням на Teraz.
Що сказав Фіцо про ставлення Путіна до зустрічі із Зеленським?
При цьому російський диктатор готовий до зустрічі із Зеленським "деінде", а не обов'язково у Москві.
За словами прем’єра Словаччини, Зеленський теж натякнув йому, що готовий зустрітися з Путіним.
Роберт Фіцо наголосив, що ані громадяни України, ані громадяни Росії навряд чи схвально сприйняли б зустріч їхніх президентів. Однак обидва політики, на думку прем'єра, розуміють, що потрібно зустрічатися і вести переговори. "Бо якщо не буде переговорів – війна триватиме", – додав Фіцо.
У своєму виступі словацький прем'єр повторив тези російської пропаганди про нібито утиски російськомовного населення на сході України, пояснюючи складність військового конфлікту.
Що відомо про потенційну зустріч Путіна і Зеленського?
- Дональд Трамп прагне посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. У Білому домі заявляли, що російський диктатор буцімто під час телефонної розмови з президентом США 18 серпня пообіцяв зустрітися із Зеленським. Пізніше у Кремлі наголосили, що жодних обіцянок не було.
- Український лідер своєю чергою висловив відкритість до переговорів із очільником Кремля. У Путіна тим часом казали, що зустріч на рівні лідерів має бути добре підготовлена.
- 3 вересня під час візиту до Китаю Володимир Путін підкреслив, що він, мовляв, ніколи не відкидав можливості зустрічі із Зеленським, але не бачить у ній сенсу. Диктатор додав, що коли український лідер хоче зустрітися, то нехай приїздить до Москви.
- Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна. Політик зауважив, що "запрошення до Москви" є спробою диктатора уникнути реальних переговорів. Пізніше президент України запросив Путіна зустрітися у Києві.
- Дмитро Пєсков пояснив, що Путін запросив Зеленського до Москви не для капітуляції, а для розмови, і зазначив, що в українському врегулюванні видно "світло наприкінці тунелю", але терміни завершення війни невідомі.