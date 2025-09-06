2 вересня Роберт Фіцо зустрівся із Путіним у Пекіні, а вже 5 вересня провів двосторонні переговори із Володимиром Зеленським в Ужгороді. Словацький прем'єр розкрив, як український і російський лідери ставляться до зустрічі один з одним.

У радіоефірі "Суботні діалоги" на Словацькому радіо Роберт Фіцо зазначив, що нібито очільник Кремля зацікавлений у переговорах з українським лідером, передає 24 Канал із посиланням на Teraz.

Що сказав Фіцо про ставлення Путіна до зустрічі із Зеленським?

При цьому російський диктатор готовий до зустрічі із Зеленським "деінде", а не обов'язково у Москві.

За словами прем’єра Словаччини, Зеленський теж натякнув йому, що готовий зустрітися з Путіним.

Роберт Фіцо наголосив, що ані громадяни України, ані громадяни Росії навряд чи схвально сприйняли б зустріч їхніх президентів. Однак обидва політики, на думку прем'єра, розуміють, що потрібно зустрічатися і вести переговори. "Бо якщо не буде переговорів – війна триватиме", – додав Фіцо.

У своєму виступі словацький прем'єр повторив тези російської пропаганди про нібито утиски російськомовного населення на сході України, пояснюючи складність військового конфлікту.

Що відомо про потенційну зустріч Путіна і Зеленського?