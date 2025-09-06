2 сентября Роберт Фицо встретился с Путиным в Пекине, а уже 5 сентября провел двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским в Ужгороде. Словацкий премьер раскрыл, как украинский и российский лидеры относятся к встрече друг с другом.

В радиоэфире "Субботние диалоги" на Словацком радио Роберт Фицо отметил, что якобы глава Кремля заинтересован в переговорах с украинским лидером, передает 24 Канал со ссылкой на Teraz.

Что сказал Фицо об отношении Путина к встрече с Зеленским?

При этом российский диктатор готов к встрече с Зеленским "в другом месте", а не обязательно в Москве.

По словам премьера Словакии, Зеленский тоже намекнул ему, что готов встретиться с Путиным.

Роберт Фицо отметил, что ни граждане Украины, ни граждане России вряд ли одобрительно восприняли бы встречу их президентов. Однако оба политика, по мнению премьера, понимают, что нужно встречаться и вести переговоры. "Потому что если не будет переговоров – война будет продолжаться", – добавил Фицо.

В своем выступлении словацкий премьер повторил тезисы российской пропаганды о якобы притеснениях русскоязычного населения на востоке Украины, объясняя сложность военного конфликта.

Что известно о потенциальной встрече Путина и Зеленского?