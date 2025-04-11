Пісторіус пояснив, чому глава Пентагону Гегсет не приїхав на "Рамштайн"

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня фізично не було міністра оборони США Піта Гегсета. Втім, очільник Пентагону долучився онлайн.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, чому Гегсета фізично не було на засіданні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію.

До теми Зеленський і Гегсет будуть на засіданні у форматі "Рамштайн" онлайн, – Борис Пісторіус

Чому Гегсета фізично не було на "Рамштайні"

Борис Пісторіус наголосив, що це не питання пріоритетів американської влади.

Це питання розкладів. Наскільки я знаю, він щойно повернувся з кількаденного турне по світу, і у нас теж були й інші міністри, які теж не були присутні через їхні графіки,

– заявив німецький міністр.

Також Пісторіус підкреслив, найважливіше, що очільник Пентагону взяв участь, звернувся до аудиторії з "цікавими та коректними оцінками", щодо того, що європейці роблять впродовж цього року і робили раніше.

Посадовець додав, у найближчі тижні буде видно, що буде з американською участю та підтримкою.

