На Алясці інтенсивно готуються до першого саміту лідерів США та Росії за понад чотири роки. Втім, чимало організаційних питань за лічені дні до зустрічі досі залишаються невизначеними.

Під час брифінгу 11 серпня Дональд Трамп заявив, що вже за дві хвилини зустрічі з Путіним він зрозуміє, чи можливо закінчити війну в Україні, передає 24 Канал.

Що відомо про підготовку до саміту Путіна і Трампа?

Коли Трамп виступав у Білому домі, американські посадовці поспішали узгодити деталі напередодні п'ятничного саміту. Причому як логістичні, так і геополітичні питання залишалися невирішеними за чотири дні до важливої події.

Як пише CNN, станом на понеділок місце проведення саміту ще не було оголошено. Представники адміністрації Трампа вирушали в Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президенти США і Росії.

Посадовці також працювали над уточненням тем очікуваних переговорів двох лідерів. Сам Дональд Трамп під час брифінгу заявив, що зустрінеться із Володимиром Путіним, аби зрозуміти його бачення мирної угоди з Україною. "І якщо це справедлива угода, я повідомлю про це лідерам ЄС, НАТО та президенту Зеленському, – сказав політик.

Як зазначає видання, Трамп у приватних розмовах казав радникам, що будь-яка спроба завершити війну варта зусиль, навіть якщо в кінцевому підсумку вона не буде успішною.

Він наполягав на організації зустрічі цього тижня з надзвичайною швидкістю, тоді як зазвичай підготовка високопрофільних самітів, особливо з такими противниками, як Росія, займає тижні або місяці.

На початок тижня залишалося багато питань щодо підготовки. Одне з них – чи буде запрошений Зеленський. Білий дім не виключає його участь в Алясці, але посадовці заявляють, що пріоритетом є організація двосторонньої зустрічі Трамп – Путін.

У понеділок Трамп підтвердив, що Зеленський, ймовірно, не буде присутній в Алясці.

Тим часом європейські союзники вважають, що участь президента України необхідна, адже на ній обговорюватимуть територіальні питання. Сам Трампа заявив, що жодної угоди на його саміті з Путіним укладено не буде. Адже це мають робити лідери України та Росії.