На Аляске интенсивно готовятся к первому саммиту лидеров США и России за более чем четыре года. Впрочем, немало организационных вопросов за считанные дни до встречи до сих пор остаются неопределенными.

Во время брифинга 11 августа Дональд Трамп заявил, что уже через две минуты встречи с Путиным он поймет, возможно ли закончить войну в Украине, передает 24 Канал.

Что известно о подготовке к саммиту Путина и Трампа?

Когда Трамп выступал в Белом доме, американские чиновники спешили согласовать детали накануне пятничного саммита. Причем как логистические, так и геополитические вопросы оставались нерешенными за четыре дня до важного события.

Как пишет CNN, по состоянию на понедельник место проведения саммита еще не было объявлено. Представители администрации Трампа отправлялись в Аляску, чтобы определить, где именно встретятся президенты США и России.

Чиновники также работали над уточнением тем ожидаемых переговоров двух лидеров. Сам Дональд Трамп во время брифинга заявил, что встретится с Владимиром Путиным, чтобы понять его видение мирного соглашения с Украиной. "И если это справедливое соглашение, я сообщу об этом лидерам ЕС, НАТО и президенту Зеленскому, – сказал политик.

Как отмечает издание, Трамп в частных разговорах говорил советникам, что любая попытка завершить войну стоит усилий, даже если в конечном итоге она не будет успешной.

Он настаивал на организации встречи на этой неделе с чрезвычайной скоростью, тогда как обычно подготовка высокопрофильных саммитов, особенно с такими противниками, как Россия, занимает недели или месяцы.

На начало недели оставалось много вопросов по подготовке. Один из них – будет ли приглашен Зеленский. Белый дом не исключает его участие в Аляске, но чиновники заявляют, что приоритетом является организация двусторонней встречи Трамп – Путин.

В понедельник Трамп подтвердил, что Зеленский, вероятно, не будет присутствовать в Аляске.

Между тем европейские союзники считают, что участие президента Украины необходимо, ведь на ней будут обсуждать территориальные вопросы. Сам Трампа заявил, что никакого соглашения на его саммите с Путиным заключено не будет. Ведь это должны делать лидеры Украины и России.