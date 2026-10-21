У Кремлі заявили про підготовку Китаєм тристороннього саміту Трампа, Путіна та Сі

Китай розпочав підготовку ймовірної зустрічі лідерів США, Росії та КНР на полях прийдешнього саміту АТЕС у Шеньчжені. Жодна з трьох столиць наразі не відкинула проведення переговорів у такому форматі.

З такою заявою виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков за підсумками зустрічі Володимира Путіна та Стіва Віткоффа, передає російський "Интерфакс".

Переговори США, Росії та КНР

Ушаков заявив про обговорення ідеї тристороннього саміту під час переговорів зі спецпредставником президента США. За словами російського посадовця, з боку Москви вже пролунали певні практичні міркування щодо змісту можливого діалогу.

Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, точніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, включать цю зустріч до програми заходів у Шеньчжені,

– сказав Ушаков журналістам.

Відомо, що після розмови з Віткоффом Путін провів зустріч з прем'єром Державної ради КНР Лі Цяном також у Санкт-Петербурзі. Там російський диктатор окремо наголосив, що на полях азійського саміту буде можливість провести зустріч із Сі Цзіньпіном.

Як уже повідомлялося, раніше Дональд Трамп висловлював готовність до тристоронніх перемовин на рівні лідерів у Китаї. Водночас спроби організувати обговорення війни без представників України викликають застереження щодо кулуарного розв'язання безпекових питань.