Володимир Путін звернувся до лідерів Китаю та США із закликом до конструктивної співпраці заради глобальної стабільності. Він запевнив у спільних інтересах трьох країн щодо врегулювання "регіональних конфліктів", зокрема війни в Україні.

Як передає Reuters, російський диктатор озвучив ініціативу щодо тристоронньої взаємодії під час саміту в Китаї 19 листопада.

Російські умови для стабільності у світі

Володимир Путін звернувся до Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, акцентуючи увагу на можливості суттєвого зміцнення міжнародної стабільності.

Наші країни поділяють багато спільних інтересів щодо вирішення регіональних конфліктів – зокрема й, звісно, "конфлікту" в Україні,

– заявив диктатор під час виступу.

Путін запевнив, що разом із лідерами Китаю та США може "зробити вагомий внесок у зміцнення глобальної безпеки та стабільності, за умови, що ми будемо діяти в межах конструктивного партнерства".

Нагадаємо, зустріч трьох лідерів у китайському Шеньчжені тривала близько півтори години за зачиненими дверима на полях саміту АТЕС.

За підсумками тристоронніх переговорів Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Володимир Путін ухвалили спільну заяву. Вони застерегли від ядерного конфлікту, погодили реформу ООН та виступили із закликом до Міжнародного кримінального суду не зловживати повноваженнями.