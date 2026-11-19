Как сообщает Reuters, российский диктатор озвучил инициативу о трехстороннем взаимодействии во время саммита в Китае 19 ноября.

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Российские условия для стабильности в мире

Владимир Путин обратился к Дональду Трампу и Си Цзиньпину, подчеркнув возможность существенного укрепления международной стабильности.

Наши страны разделяют много общих интересов в решении региональных конфликтов – включая, конечно, "конфликт" в Украине– заявил диктатор во время выступления.

Путин заверил, что вместе с лидерами Китая и США может "внести весомый вклад в укрепление глобальной безопасности и стабильности, при условии, что мы будем действовать в рамках конструктивного партнерства".

Напомним, встреча трех лидеров в китайском Шэньчжэне длилась около полутора часов за закрытыми дверями в рамках саммита АТЭС.

По итогам трехсторонних переговоров Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин приняли совместное заявление. Они предостерегли от ядерного конфликта, согласовали реформу ООН и призвали Международный уголовный суд не злоупотреблять полномочиями.