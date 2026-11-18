На тристоронню зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна 19 листопада виділили не більше ніж 60 хвилин. У Кремлі заявили, що повномасштабних окремих перемовин між лідерами США та Росії не буде.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков 18 листопада заявив російським пропагандистам, що повномасштабних двосторонніх переговорів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом не планується. За його словами, на урочистому прийомі для гостей саміту АТЕС у китайському Шеньчжені предметної розмови між ними не було, політики лише привітали один одного.

Що відомо про переговори лідерів?

Тристоронній саміт Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна запланований на полях АТЕС.

Як раніше повідомляли у Білому домі, американський президент планує обговорити питання нерозповсюдження ядерної зброї, тоді як тему війни в Україні порушувати не планували.

Водночас журналісти CNN звернули увагу на те, що зустріч викликає занепокоєння в Європі та Україні. Троє лідерів контролюють 90% світового ядерного арсеналу, однак збираються в одній кімнаті без чітко узгодженого порядку денного. При цьому, Путін і Сі Цзіньпін уже провели окремі двосторонні переговори, які тривали майже дві години.

Протокольні конфузи в Китаї

Крім того, під час офіційного заходу сталася показова ситуація. Як видно на відео з трансляції каналу NBC News, під час протокольної фотосесії Путіна відтіснили вбік, а Сі Цзіньпін особисто вказав йому жестом, де стати.

Раніше журналісти звернули увагу, що голова КНР відвів Путіну місце подалі від американського лідера під час спільного фото.