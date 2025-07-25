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Геополітика Америка Ердоган хоче зустрічі Трампа та Путіна у Стамбулі: заплановані переговори телефоном
25 липня, 15:52
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Ердоган хоче зустрічі Трампа та Путіна у Стамбулі: заплановані переговори телефоном

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Реджеп Ердоган планує зателефонувати Дональду Трампу та Володимиру Путіну цього тижня.
  • Президент Туреччини планує обговорення можливої зустрічі трьох президентів у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує зателефонувати американському та російському президентам – Дональду Трампу та Володимиру Путіну.

За попередньою інформацією, відповідні контакти можуть відбутися вже протягом цього тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu Agency.

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Що планує Ердоган?

Реджеп Ердоган заявив, що цього тижня може поговорити з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі президентів стосовно війни в Україні в Стамбулі.

Цього тижня, проводячи переговори з Путіним і Трампом, хочемо зрозуміти, чи зможемо зібрати цих лідерів разом у Стамбулі, 
– каже турецький президент.

Нагадаємо, що ще нещодавно, перед переговорами у Стамбулі, Ердоган вже говорив з Путіним. Тоді під час телефонної розмови вони обговорили двосторонні відносини, війну в Україні та ситуацію в Сирії.

До слова, у середу, 23 липня, у Туреччині минув третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров, а російську – помічник диктатора Мединський.