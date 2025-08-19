Лавров заявив, що Трампа запросили в Росію
- Сергій Лавров заявив, що Дональда Трампа запросили до Росії, що підтвердив Володимир Путін на саміті у Алясці.
- Трамп висловив зацікавленість у пропозиції, повідомляють російські ЗМІ.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Трампа запросили до Росії. Це на саміті у Алясці підтвердив Путін.
Трамп нібито зацікавився пропозицією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про запрошення Трампа приїхати у Росію?
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Трампа запросили до Росії. Це підтвердив і Путін.
На Алясці на прес-конференції президент Володимир Путін це запрошення підтвердив і Дональд Трамп, якщо я правильно пам'ятаю, сказав, що це дуже цікаво,
– заявив російський міністр закордонних справ.
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: що відомо?
Володимир Путін і Дональд Трамп 15 серпня провели переговори на Алясці. Основною темою саміту лідерів стала війна в Україні.
Після зустрічі Трамп заявив, що насправді вони з Путіним "багато в чому згодні" і їхня зустріч "була теплою". Американський лідер також назвав так званого очільника Кремля сильним і "до біса жорстким". За його словами, переговори пройшли позитивно.
Президент США повідомив Володимиру Зеленському та європейським лідерам про результати своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Видання Axios стверджує, що Трамп сказав українському лідеру, що став на бік Путіна у питанні перемир'я.
Трамп відповів на закиди, що він зазнав поразки на переговорах з Путіним. Традиційно американський президент назвав такі новини фейковими.