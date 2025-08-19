Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Трампа запросили до Росії. Це на саміті у Алясці підтвердив Путін.

Трамп нібито зацікавився пропозицією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про запрошення Трампа приїхати у Росію?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Трампа запросили до Росії. Це підтвердив і Путін.

На Алясці на прес-конференції президент Володимир Путін це запрошення підтвердив і Дональд Трамп, якщо я правильно пам'ятаю, сказав, що це дуже цікаво,

– заявив російський міністр закордонних справ.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: що відомо?