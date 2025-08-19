Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трампа пригласили в Россию. Это на саммите в Аляске подтвердил Путин.

Трамп якобы заинтересовался предложением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о приглашении Трампа приехать в Россию?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трампа пригласили в Россию. Это подтвердил и Путин.

На Аляске на пресс-конференции президент Владимир Путин это приглашение подтвердил и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно,

– заявил российский министр иностранных дел.

Встреча Трампа и Путина на Аляске: что известно?