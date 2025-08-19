Трамп якобы заинтересовался предложением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о приглашении Трампа приехать в Россию?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трампа пригласили в Россию. Это подтвердил и Путин.

На Аляске на пресс-конференции президент Владимир Путин это приглашение подтвердил и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно,
– заявил российский министр иностранных дел.

Встреча Трампа и Путина на Аляске: что известно?

  • Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Основной темой саммита лидеров стала война в Украине.

  • После встречи Трамп заявил, что на самом деле они с Путиным "во многом согласны" и их встреча "была тёплой". Американский лидер также назвал так называемого главу Кремля сильным и "чертовски жестким". По его словам, переговоры прошли положительно.

  • Президент США сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам о результатах своей встречи с Путиным на Аляске. Издание Axios утверждает, что Трамп сказал украинскому лидеру, что стал на сторону Путина в вопросе перемирия.

  • Трамп ответил на упреки, что он потерпел поражение на переговорах с Путиным. Традиционно американский президент назвал такие новости фейковыми.