На тлі погроз Трампа: що Сі Цзіньпін може привезти на переговори до США

Відносини США та Китаю залишаються напруженими через торговельні суперечки, погрози новими тарифами та співпрацю Пекіна з Росією й Іраном. Попри це, запланований візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, найімовірніше, відбудеться, а сторони спробують знайти точки дотику в питаннях, які впливають на світову економіку й безпеку.

Канадська журналістка Алла Кадиш в ефірі 24 Каналу пояснила, з якою позицією китайський лідер може приїхати на переговори та чого Дональд Трамп здатен від нього домогтися. Вона також розповіла, чому гучні тарифні погрози Вашингтона не завжди переходять у реальні обмеження проти Пекіна.

Візит Сі Цзіньпіна до США

Запланована зустріч Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом, найімовірніше, відбудеться, попри напруження між США та Китаєм. Пекін і Вашингтон мають достатньо тем для розмови, а підготовкою переговорів займається не лише американський президент, а й держсекретар Марко Рубіо та команда, яка формує позицію США з кожного питання.

Візит можуть провести з усіма дипломатичними почестями, однак переконати китайського лідера змінити свою політику Трампу буде складно. Сі Цзіньпін приїде як керівник держави, яка має власні інтереси й не готова виконувати вимоги Вашингтона лише через публічний тиск або погрози.

Усе буде дуже красиво, але я переконана, що Трампу не вдасться переконати Сі в чомусь змінити свою позицію. З ним змушені рахуватися, але слухатися його і робити те, що він хоче, ніхто не буде,

– сказала Кадиш.

Однією з можливих тем стане війна за участю Ірану, якщо до моменту зустрічі бойові дії триватимуть. Китай не зацікавлений у подальшому загостренні, оскільки воно підвищує ціни на нафту й створює додаткові ризики для його економіки. Сі Цзіньпін може спробувати привезти до США пропозиції, які допоможуть пом'якшити ситуацію.

Думаю, Сі спробує знизити напругу. Це може бути його місією, тому що він не зацікавлений у цій війні: нафта дорожчає, а Китаю це не потрібно,

– пояснила журналістка.

Переговори можуть дати сторонам можливість узгодити позиції щодо Ірану та інших міжнародних питань, однак швидкої зміни курсу Пекіна очікувати не варто.

Тарифні погрози Трампа Китаю

Вашингтон регулярно погрожує Пекіну новими тарифами, зокрема через закупівлю російської нафти. Однак Китай не зацікавлений відмовлятися від вигідних енергоресурсів, а Сполучені Штати поки не демонструють готовності запровадити обмеження, які справді завдадуть серйозної шкоди китайській економіці та зіпсують відносини між країнами.

Трамп постійно погрожує нафтовими санкціями, але щодо Китаю досі нічого не зроблено,

– зазначила Кадиш.

Індію та Китай намагаються захистити від найжорсткіших вторинних обмежень, адже Вашингтон не хоче втрачати можливість домовлятися з великими державами. Коли справа доходить до конкретних рішень, американський президент пом'якшує позицію та шукає компроміс із Пекіном.

Коли йдеться про конкретні речі з Китаєм, Трамп постійно відступає і домовляється. Це більше демонстрація погроз, ніж реальні санкції,

– пояснила журналістка.

До зустрічі сторони можуть продовжувати обмінюватися жорсткими заявами та анонсувати нові тарифи, однак Пекін навряд чи змінить політику лише через публічний тиск Вашингтона.

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