Росія навмисно заважала США: чим для Кремля може обернутися зустріч Трампа із Сі

Після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці між США та Росією могли бути досягнуті тіньові домовленості. Тоді американський лідер заявив, що йому потрібен швидкий мир і начебто росіяни на це готові. Однак ймовірніше, що Росія далі порушила домовленості.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко наголосивши на тому, що російська сторона не проявила конструктиву у переговорному процесі.

США і Китай можуть розіграти між собою Росію

Політолог припускає, що президент США намагався досягти швидкого результату в російсько-українській війні в тому числі для того, аби мати конкурентну перевагу під час особистої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Вона запланована на 30 жовтня.

Він намагався прискорити переговорний процес. Росія не давала йому в цьому досягнути результату тому, що вона не хотіла, щоб Трамп мав перевагу в розмові з Сі. А Росія – напряму залежна від Китаю країна,

– пояснив Буряченко.

В Росії не до кінця розуміли стратегічні наслідки такого політичного розкладу. Політолог переконаний, що якби Трампу вдалося домовитися про завершення війни в Україні, тоді його зустріч з Сі була б в іншому форматі, ніж проходитиме незабаром.

Тепер, коли президенту США не вдалося натиснути на Путіна, аби той скоріше сів за стіл переговорів, він перейшов до запровадження серйозних санкцій стосовно Росії.

Стратегія змінилася. З величезною ймовірністю американська сторона і безпосередньо Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпінем будуть пропонувати розіграти між собою Росію, продовжувати залишати її у підмороженому стані,

– зазначив Буряченко.

Такий варіант, на думку політолога, є цікавим для Китаю, тоді він зможе ще дешевше купувати російські сировинні ресурси. А Трамп, зі слів Буряченка, буде готовий отримати свій приз у вигляді мирного врегулювання російсько-української війни, бо Сі може повпливати задля цього на Росію.

