Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН, а також зустрівся з Володимиром Зеленським. Американський президент озвучив низку заяв про війну та Росію.

Цікавою була фраза Трампа про те, що він розкаже про своє ставлення до Путіна лише через місяць. Як зауважив в ефірі 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, такий термін не випадковий.

Про що свідчать заяви Трампа на брифінгу?

За прогнозами, приблизно через місяць Трамп має здійснити візит до Пекіна. Припускають, що саме там багато чого вирішиться.

Щоразу, коли Трамп переносить щось на певний час, то багатьом здається, що в нього є план, він за цей час щось робитиме. Насправді він нічого не робить, а лише відтягує рішення,

– сказав Олег Рибачук.

Показовими були його слова про російські дрони над Швецією та Данією. Трамп сказав, що не може ніяк це прокоментувати, бо ще не отримав доповідь. Навряд чи його слова правдиві, адже про такі речі президенту доповідають миттєво.

Але Трамп відомий тим, що не читає щоденні звіти, тому може просто не отримати певної інформації. Колись про це стало відомо з витоків у ЗМІ. Тож варто бути готовим до того, що президент США не тримає руку на пульсі.

Про реакцію Трампа на збиття російських літаків

Американський лідер заяви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони опиняться в їхньому повітряному просторі. Але напередодні держсекретар США Марко Рубіо сказав, що це можливо лише тоді, якщо вони атакують.

Ця ситуація підтверджує, що Трамп не завжди перебуває у контексті всіх подій. Часто він говорить як пересічний громадянин США, а не як очільник країни. Трамп не хоче обтяжувати себе інформацією, яка йому не цікава.

Трамп згадував на Генасамблеї, що коли був молодим, то брав участь у тендері на будівництво приміщення будівлі ООН. Він запропонував за 500 мільйонів зробити з неї королівський палац з мармуром, кришталем, використати найсучасніші матеріали, але йому відмовили,

– пригадав Олег Рибачук.

Зрештою тендер виграла людина, яка скоротила бюджет до 4 – 5 мільйонів доларів. Трамп зауважив, що тепер мармуру немає взагалі, телесуфлер не працює. Так ми бачимо, що насправді хвилює та цікавить американського президента.

Що ще говорив Трамп на Генасамблеї?