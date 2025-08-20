"Має давні традиції": ще одна країна хоче провести зустріч Зеленського і Путіна
- Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як місце для зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним.
- За словами Штокера, питання участі Путіна в переговорах враховує наявність ордера на його арешт від Міжнародного кримінального суду і потребує попереднього врегулювання з судом.
Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив, що країна готова провести зустріч президента України Володимира Зеленського і очільника Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vienna Online.
Де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна?
Крістіан Штокер запропонував Відень як можливе місце для переговорів із Росією.
Наша столиця має давні традиції як місце діалогу та пропонує чудові умови для міжнародних організацій, що базуються тут, особливо ОБСЄ,
– підкреслив він.
У відповідь на питання щодо ордера на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду (МКС), у канцелярії прем'єра Австрії заявили, що "питання можливої участі в мирних переговорах осіб, проти яких існує ордер від МКС, має бути попередньо врегульоване із судом".
Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв'яжемося з МКС через наші угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, щоб забезпечити участь президента Путіна,
– додали в уряді.
Довідка. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей.
Що відомо про можливу зустріч?
Після завершення зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Згодом він заявив, що готує тристоронній саміт з українським та російським лідерами. За даними ЗМІ, Трамп сподівається, що переговори між президентами пройдуть ще до кінця серпня.
Видання AFP повідомляє, що Володимир Путін нібито погодився на зустріч із Володимиром Зеленським. Очільник Кремля хоче, аби спершу відбувся двосторонній саміт між ним і президентом України, а після цього – тристороння зустріч за участі Трампа.
Згодом почали активно обговорюватися варіанти, де може відбутися зустріч. Зокрема, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна цілком готова прийняти мирний саміт України та Росії. За його словами, Путіну буде надано імунітет у разі його приїзду на мирну конференцію.