У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп утретє зустрілися в Білому домі. Однак для ланчу з українською делегацією в резиденції обрали зовсім не яловичину, яку часто подавали гостям останнім часом.

Завдяки фото з перемовин ЗМІ дізналися, яким було меню політиків. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Дивіться також Перемовини Зеленського й Трампа у Білому домі: відео зустрічі Що подавали на обід у Білому домі 17 жовтня? Спершу президенти поспілкувалися з журналістами, а опісля – зачинили двері конференц-залу, аби провести переговори. Цікаво, що розмова після ланчу затягнулася й тривала понад дві години. До слова, на позолочених тарілках перед політиками лежало меню. Згідно з ним, гостям подавали: закуску: осінній зелений салат з хрумкими артишоками та лимонним вінегретом з нарізаним фенхелем.

основну страву: обсмажену на пательні курку з бататом, фрікасе зі стручкового гороху й руколою з розмариновим соусом айолі.

десерт: яблука сорту "Макінтош" та карамельний бісквіт із мандариновим морозивом та ожиновим соусом. Який мало вигляд сервірування столу: дивіться фото Цікаво! американський президент вдруге похвалив зовнішній вигляд українського колеги після суперечки в лютому, коли Зеленського розкритикували через відсутність костюма. Чим завершилася зустріч Зеленського та Трампа? Кілька ознайомлених із ситуацією осіб розповіли для CNN, що Трамп відмовив Зеленському в наданні ракет Tomahawk. Президентові США нібито здалося, що Україна прагне ескалації конфлікту.

Натомість видання Axios писало, що наразі пріоритетом американського лідера є дипломатія, яку буцімто може підірвати передача Україні далекобійної зброї.

Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Микола Давидюк зауважив, що напередодні зустрічі в Білому домі російський диктатор провів "спецоперацію". За допомогою телефонного дзвінка Трампові він намагався вплинути на рішення США.