Україна очікує приїзду Віткоффа і Кушнера до Києва після зустрічі Зеленського і Трампа, – ЗМІ

Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі 28 липня обговорювали можливий візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

Про це написала редакторка американського телеканалу Newsmax Нана Саджая.

Про що Трамп говорив із Зеленським у Білому домі?

Джерело, яке брало участь у зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, повідомило, що переговори були "дуже практичними".

За словами співрозмовника, сторони обговорили шляхи завершення війни та видачу ліцензій на виробництво американської зброї як довгострокову мету.

Ще однією важливою темою став можливий візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, щоб "створити новий імпульс для дипломатичних зусиль".

Тим часом видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела повідомило, що зустріч була дуже позитивною – як мінімум "на 8 з 10".

Вищий пріоритет – ліцензії на виробництво Patriot, решта напрямів теж у роботі. Вдалося пожвавити переговорний трек,

– сказав співрозмовник журналістів.

За його словами, візит Віткоффа та Кушнера до України потенційно може відбутися в найближчі декілька тижнів.

Аналогічний допис опублікувала й американська MAGA-блогерка Лора Лумер. Вона підтвердила, що під час зустрічі в Білому домі було досягнуто домовленості про перший в історії візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

Зазначається, що дату й час візиту визначать найближчим часом, його планують організувати протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, сам Володимир Зеленський також заявив, що зустріч з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому була хорошою. За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot, а також інші ідеї, які можуть допомогти Україні.