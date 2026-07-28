Об этом написала редактор американского телеканала Newsmax Нана Саджая.

О чем Трамп говорил с Зеленским в Белом доме?

Источник, принимавший участие во встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете, сообщил, что переговоры были "очень практичными".

По словам собеседника, стороны обсудили пути завершения войны и выдачу лицензий на производство американского оружия как долгосрочную цель.

Еще одной важной темой стал возможный визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чтобы "создать новый импульс для дипломатических усилий".

Между тем, издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что встреча была очень положительной - как минимум "на 8 из 10".

Высший приоритет – лицензии на производство Patriot, остальные направления тоже в работе. Удалось оживить переговорный трек,

– сказал собеседник журналистов.

По его словам, визит Виткоффа и Кушнера в Украину потенциально может состояться в ближайшие несколько недель.

Аналогичное сообщение опубликовала и американская MAGA-блогерша Лора Лумер. Она подтвердила, что во время встречи в Белом доме была достигнута договоренность о первом в истории визите Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

Отмечается, что дату и время визита определят в ближайшее время, его планируют организовать в течение двух недель.

Напомним, сам Владимир Зеленский также заявил, что встреча с Трампом в Овальном кабинете Белого дома была хорошей. По словам главы государства, во время встречи они обсудили лицензии на производство перехватчиков систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.