Пішла не за планом: Мерц оцінив зустріч Зеленського і Трампа
- Фрідріх Мерц вважає, що візит Зеленського до США пройшов не так, як очікував український лідер.
Канцлер Німеччини та прем'єр Польщі підкреслили важливість європейської підтримки України.
17 жовтня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі. Опісля переговорів із президентом США очільник України провів низку розмов із європейськими союзниками.
Серед тих, кому подзвонив Зеленський після свого візиту до Білого дому, був і канцлер Німеччини. Політики мали тривалу розмову. Фрідріх Мерц підбив її підсумки, передає 24 Канал із посиланням на Die Zeit.
Дивіться також Розвороту в бік Росії не було, – аналітик розібрав результати зустрічі Трампа і Зеленського
Як Мерц оцінив переговори Зеленського і Трампа?
За словами Мерца, візит Зеленського до США пройшов не так, як того бажав український лідер. Чергова зустріч президентів України та США продемонструвала, що Києву не обійтися без непохитної підтримки Європи.
"Володимир Путін після розпаду Радянського Союзу не змирився з нинішнім світовим порядком. Він прагне змінити його силою", – наголосив Мерц.
Він додав, що війна може закінчитися лише завдяки сильній українській армії. Саме тому Європа повинна допомагати Україні фінансово, політично та військово.
Канцлер Німеччини підкреслив, що капітуляція України є неприпустимою, адже вона відкриє шлях Росії для нападу на інші країни Європи.
На невдалу зустріч у Білому домі натякнув і прем'єр Польщі Дональд Туск. У соцмережі "Х" він опублікував пост, у якому наголосив, що переговори Зеленського і Трампа чітко засвідчили про те, що "солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше".
Якою була зустріч Зеленського і Трампа?
- Зустріч Зеленського і Трампа тривала довше, ніж було заплановано.
- За підсумками перемовин, американський президент наголосив, що спробує закінчити війну в Україні без передачі їй "Томагавків". Нагадаємо, що зустрічі Зеленського і Трампа передувала розмова останнього із Путіним. Російський і американський лідери домовилися зустрітися у Будапешті у найближчі "два тижні".
- Володимир Зеленський розповів, що вони із Трампом вирішили не обговорювати питання надання Києву далекобійної зброї публічно.
- Видання Axios із посиланням на проінформовані джерела повідомляє, що розмова політиків була непростою, часом – жорсткою та емоційною. Трамп відмовився від передачі "Томагавків" і не дав жодних зобов'язань щодо передачі Києву іншого озброєння.
- США наполягають на завершенні війни з замороженням лінії фронту на поточних позиціях. Дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу наголосив, що Трампові головне – зупинити вогонь, його не турбує, що далі буде у російсько-українських відносинах.