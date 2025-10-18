17 жовтня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі. Опісля переговорів із президентом США очільник України провів низку розмов із європейськими союзниками.

Серед тих, кому подзвонив Зеленський після свого візиту до Білого дому, був і канцлер Німеччини. Політики мали тривалу розмову. Фрідріх Мерц підбив її підсумки, передає 24 Канал із посиланням на Die Zeit.

Як Мерц оцінив переговори Зеленського і Трампа?

За словами Мерца, візит Зеленського до США пройшов не так, як того бажав український лідер. Чергова зустріч президентів України та США продемонструвала, що Києву не обійтися без непохитної підтримки Європи.

"Володимир Путін після розпаду Радянського Союзу не змирився з нинішнім світовим порядком. Він прагне змінити його силою", – наголосив Мерц.

Він додав, що війна може закінчитися лише завдяки сильній українській армії. Саме тому Європа повинна допомагати Україні фінансово, політично та військово.

Канцлер Німеччини підкреслив, що капітуляція України є неприпустимою, адже вона відкриє шлях Росії для нападу на інші країни Європи.

На невдалу зустріч у Білому домі натякнув і прем'єр Польщі Дональд Туск. У соцмережі "Х" він опублікував пост, у якому наголосив, що переговори Зеленського і Трампа чітко засвідчили про те, що "солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше".

Якою була зустріч Зеленського і Трампа?