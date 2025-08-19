Російський лідер Володимир Путін напередодні візиту Володимира Зеленського та групи європейських лідерів до Білого дому активізував дипломатичні контакти. Він зателефонував президентам Бразилії, Індії та Південної Африки.

Такий крок мав продемонструвати, що Москва не перебуває в міжнародній ізоляції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Кому телефонував Путін перед зустріччю лідерів у Вашингтоні?

Путін окремо поінформував трьох своїх партнерів про результати нещодавніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом, що відбулися на Алясці.

Аналітики відзначають, що цей крок був спрямований на створення враження активної дипломатичної підтримки та залучення країн, які намагаються залишатися нейтральними, до просування вимог Москви щодо завершення війни проти України.

Цікаво, що серед адресатів дзвінків не було голови КНР Сі Цзіньпіна. Імовірно, Путін планує особисто донести результати діалогу з Трампом під час візиту до Китаю наприкінці серпня, коли відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка та Росія формують основу блоку БРІКС, який став для Москви ключовою економічною опорою після того, як Захід закрив для неї свої ринки у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Що відомо про переговори у Вашингтоні?