Путин звонил нескольким лидерам перед встречей Трампа и Зеленского, –The Guardian
- Путин позвонил президентам Бразилии, Индии и Южной Африки перед встречей Зеленского и Трампа в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать международную поддержку Москвы.
- Во время переговоров в Вашингтоне Зеленский и Трамп обсудили чувствительные вопросы, в частности о разделе территории, а также планируют формализовать гарантии безопасности на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.
- Путин не позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, планируя лично поговорить с ним во время визита в Китай на саммит ШОС в конце августа.
Российский лидер Владимир Путин накануне визита Владимира Зеленского и группы европейских лидеров в Белый дом активизировал дипломатические контакты. Он позвонил президентам Бразилии, Индии и Южной Африки.
Такой шаг должен был продемонстрировать, что Москва не находится в международной изоляции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Кому звонил Путин перед встречей лидеров в Вашингтоне?
Путин отдельно проинформировал трех своих партнеров о результатах недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся на Аляске.
Аналитики отмечают, что этот шаг был направлен на создание впечатления активной дипломатической поддержки и привлечения стран, которые пытаются оставаться нейтральными, к продвижению требований Москвы по завершению войны против Украины.
Интересно, что среди адресатов звонков не было председателя КНР Си Цзиньпина. Вероятно, Путин планирует лично донести результаты диалога с Трампом во время визита в Китай в конце августа, когда состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и Россия формируют основу блока БРИКС, который стал для Москвы ключевой экономической опорой после того, как Запад закрыл для нее свои рынки в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Что известно о переговорах в Вашингтоне?
- Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским. Зеленский также отметил, что разговор с Трампом был хорошим и, возможно, лучшим за все время.
- По словам украинского лидера, на трехсторонней встрече вместе с Путиным будет идти речь о чувствительных вопросах, в частности о разделе территории. Только во время переговоров Путина, Трампа и Зеленского, вероятно, удастся прийти к согласию. Такие переговоры Дональд Трамп хотел бы провести как можно быстрее.
- Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.